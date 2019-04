Monito Usa all'Italia, 'attenti alle incursioni russe'

WASHINGTON, 3 APR - Washington mette in guardia l'Italia dalla Russia, alla vigilia dei 70/o anniversario Nato. "Gli Usa contano sull'Italia come uno degli alleati più forti e mantengono comunicazioni aperte con un'ampio spettro di attori nel governo italiano. Noi vediamo che la Russia sta creando incursioni nel paesaggio politico italiano e incoraggiamo fortemente Roma a prendere seriamente queste attività", ha detto all'ANSA Garrett Marquis, portavoce del consiglio nazionale per la sicurezza Usa.