Moavero alla Casa Bianca, incontra Bolton e Kushner

WASHINGTON, 3 APR - Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, è alla Casa Bianca per incontrare il Consigliere per la Sicurezza Nazionale John Bolton e il senior advisor del presidente Trump, Jared Kushner. Il capo della diplomazia italiana vedrà poi il sen. Lindsey Graham, presidente della Commissione Giustizia del Senato, il sen. Mitch McConnell, leader della maggioranza al Senato, e il membro del Congresso Usa Mark Meadows, presidente del "Freedom Caucus". In serata Moavero incontrerà il Segretario di Stato Mike Pompeo e prenderà parte all'evento celebrativo del 70/mo anniversario della Nato, che si svolgerà nell'Andrew W. Mellon Auditorium del Dipartimento di Stato, la medesima sala ove fu firmato il Trattato di Washington, il 4 aprile 1949, dai 12 membri fondatori dell'Alleanza Atlantica, tra cui l'Italia. Domani il ministro parteciperà al vertice dei Ministri degli Esteri della Nato, nel corso della quale ci sarà un'attenzione particolare al contrasto del terrorismo e alla sicurezza, al Sud del Mediterraneo