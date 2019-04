La Farnesina convoca l'ambasciatore del Venezuela

ROMA, 3 APR - L'Ambasciatore del Venezuela a Roma Isaias Rodriguez è stato convocato alla Farnesina per avere spiegazioni sul caso della parlamentare venezuelana Mariela Magallanes, che è anche cittadina italiana, alla quale è stato sequestrato il passaporto e impedita la partenza dall'aeroporto di Caracas, dopo essere stata posta in stato di fermo. La Farnesina esprime la più viva preoccupazione e la ferma condanna per questa palese violazione dell'immunità parlamentare. Appreso dell'episodio, avvenuto ieri, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha espresso la più viva preoccupazione e la ferma condanna per una palese violazione dell'immunità parlamentare. La Farnesina si aspetta che la libertà di movimento di Magallanes, alla quale è stato imposto il divieto d'uscita dal Paese, venga immediatamente assicurata e che sia garantito il pieno rispetto dei diritti di tutti i membri dell'Assemblea Nazionale del Venezuela, si sottolinea in una nota.