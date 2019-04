Brunetta, servirà manovra correttiva

ROMA, 3 APR - "L'Italia dovrà affrontare una pesante manovra correttiva già dal prossimo giugno, se vuole evitare l'apertura di una procedura di infrazione per debito eccessivo. Il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker lo ha detto ieri senza mezzi termini al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte". Lo sostiene Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia. "In particolare - spiega Brunetta - la Commissione è preoccupata soprattutto per il rapporto deficit/Pil del prossimo anno, che dovrebbe sfondare la soglia del 3%, al di sopra del tetto massimo di deficit stabilito dal trattato di Maastricht".