Conte, Tria? Niente dimissioni

DOHA, 3 APR - "Tutti i ministri devono stare tranquilli, noi dobbiamo tutti lavorare, i cittadini chiedono con urgenza di lavorare nella direzione del piano delle riforme. Invito tutti i ministri a non lasciarci distrarre da timori o preoccupazioni". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, da Doha, interpellato sulle tensioni di queste ore tra la maggioranza, e in particolare il M5S e il ministro Tria. "Leggo su alcuni giornali di dimissioni o strane richieste, non c'è nessuna dimissione o richiesta di dimissioni all'ordine del giorno", precisa il premier.