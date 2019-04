Bus Catalogna,Renzi: Conte chiami Spagna

ROMA, 3 APR - La morte di 7 ragazze italiane tre anni fa in un incidente stradale in Spagna, a Tarragona, "non é causata dal destino cinico e baro, ma é una clamorosa e scandalosa vicenda giudiziaria con le istituzioni spagnole principali responsabili". Così Matteo Renzi in conferenza stampa alla Camera sulla tragedia del marzo 2016, quando era premier, presenti i parenti di alcune vittime. "Hanno fatto i furbi una prima volta archiviando a sorpresa, poi la seconda, ora vogliono mettere a tacere lo scandalo giudiziario - ha aggiunto -. Lo dico come ex presidente del Consiglio: pur con la discutibile normativa spagnola, c'è un costante 'abbuiamento' - lo dico alla fiorentina - del caso sulla stampa spagnola. La verità la si deve alle famiglie". "Di risposte burocratiche di un sottosegretario non sappiamo cosa farcene - così Renzi -, il governo Conte ci dica cosa intende fare. I presidenti delle Camere ricevano le famiglie delle ragazze, il ministro degli Esteri dia un segnale di vita".