Europee: M5S vuole 'referendum europeo'

ROMA, 3 APR - Superare il "deficit democratico" con cui viene "ignorata o addirittura calpestata" la "voce dei cittadini europei" attraverso l'introduzione di un vero referendum europeo. Il M5s annuncia di volerlo inserire nel suo "Europrogramma". "Sui grandi temi decisivi per il futuro dell'Unione devono essere coinvolti anche i cittadini...La nostra proposta prevede l'abbattimento di tutti i muri che circondano le Istituzioni europee. Bisogna rafforzare le iniziative che coinvolgono i cittadini e modificare i Trattati con l'obiettivo di introdurre i referendum europei" scrivono sul loro blog i 5 Stelle che propongono di trasformare l'attuale "Ice", l'Iniziativa dei Cittadini Europei, in "in Iniziativa Legislativa dei Cittadini Europei". Per i cittadini ci dovrebbe essere la possibilità "di presentare delle vere e proprie proposte legislative le quali, una volta superato il controllo di conformità ai Trattati della Corte di Giustizia, devono essere calendarizzate obbligatoriamente dal Parlamento Europeo entro un anno".