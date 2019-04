Ragazzina bullizzata: preside, nessuna bocciatura automatica

PISTOIA, 3 APR - "Le sanzioni prese ieri sono già esecutive, e sono diversificate secondo la gravità dell'azione commessa", ma "non ci sarà nessuna bocciatura automatica: bisogna tener presente che ci sono le vacanze di Pasqua in mezzo, poi ci sono anche i sabati e le domeniche nel conteggio, quindi effettivamente perderanno una quindicina di giorni di scuola, non di più". Così la preside del liceo artistico 'Petrocchi' di Pistoia, Elisabetta Pastacaldi, in merito alle decisioni del consiglio di istituto dopo la vicenda della studentessa di 15 anni che si è ubriacata, in occasione dell'assemblea degli studenti del 28 marzo, ed è stata poi bullizzata da alcuni compagni. In tutto sono otto gli studenti sanzionati e tra loro anche la 15enne che si è ubriacata. "Se studiano e durante il mese di maggio si danno da fare assolutamente non saranno bocciati - aggiunge la preside -. Anche il voto di condotta non sarà 5, con il quale verrebbero automaticamente bocciati, mentre non si boccia col 7".