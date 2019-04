Giustizia: Bongiorno,prescrizione-processi lunghi sono bomba

ROMA, 3 APR - "Se la norma sulla prescrizione entra in vigore mentre i processi durano tanto tempo avremmo una bomba atomica, che non si verifica con tempi certi dei processi". Lo ha detto il ministro alla pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, parlando con i giornalisti alla Camera. Secondo il ministro, ridurre i tempi dei processi serve anche a combattere il problema del sovraffollamento delle carceri, che non si risolve "con le amnistie svuotacarceri" perché "spesso è determinato dal fatto che ci sono tante persone che attendono giustizia. Se riduciamo i tempi, avremo una misura utile anche per le carceri".