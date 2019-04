Milan in ansia per Paquetà e Donnarumma

MILANO, 3 APR - All'indomani del pareggio con l'Udinese, i dirigenti del Milan Leonardo e Paolo Maldini hanno seguito da vicino l'allenamento della squadra che, reduce da tre partite con un solo punto conquistato, sabato a Torino affronterà la Juventus. Oltre alla classifica, a Milanello preoccupano gli infortuni di Lucas Paquetà e Gianluigi Donnarumma. Per il brasiliano si teme una lunga assenza, e nel pomeriggio si attendono indicazioni dalla risonanza. Il portiere salterà almeno la sfida con la Juventus e rischia un mese di stop, se sarà confermata la prima diagnosi di stiramento ai flessori della coscia destra. Per un affaticamento ai flessori è invece indisponibile Andrea Conti, e nei prossimi giorni verranno valutate le condizioni di Franck Kessie, alle prese con un'infiammazione a un ginocchio. Jesus Suso sembra invece aver smaltito la botta subita in allenamento al collo di un piede.