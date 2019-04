Gran Galà C.Fiorentino premia Cammarelle

ROMA, 3 APR - Roberto Cammarelle, Goran Vujevic, Mario Cipollini, Giovanni Sala, Noemi Basiletti, Alessandro Costacurta e Ilario Castagner. È questa la formazione vincente dell'edizione 2019 del Gran Galà dello Sport - Città di Castiglion Fiorentino, manifestazione patrocinata dal Coni e dalla Lega di Serie B e promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo). La presentazione è avvenuta stamane presso la sala dei presidenti a Palazzo H. Riconoscimenti speciali per Pantaleo Corvino in qualità di dirigente della Fiorentina e al calciatore viola Luis Muriel premiato come migliore acquisto della sessione del mercato invernale. La cerimonia di consegna si terrà lunedì 8 aprile presso il Teatro Mario Spina. Il n.1 della Lega B, Mauro Balata, ha detto: "Siamo lieti e orgogliosi di poter patrocinare questa iniziativa. Eventi come quello che presentiamo oggi creano un rapporto di simbiosi tra istituzioni, sport, comunità e territori. Un tema che anche noi come Lega cerchiamo di coniugare costantemente".