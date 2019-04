Nablus, sventato attacco a israeliani

TEL AVIV, 3 APR - Un attacco palestinese è stato sventato oggi presso Nablus, in Cisgiordania, dove un giovane si è lanciato contro civili israeliani nel tentativo di accoltellarli. Lo ha riferito la radio militare secondo cui l'assalitore è stato 'neutralizzato' da colpi di arma da fuoco, che non è noto se esplosi dai civili stessi o da soldati. Gli israeliani che erano sul posto sono rimasti illesi mentre il giovane palestinese, a quanto pare, è rimasto ferito in modo grave. (ANSA).