Neonato muore dopo circoncisione

GENOVA, 3 APR - Un neonato è morto a seguito di una circoncisione fatta in una casa. E' avvenuto la scorsa notte a Genova Quezzi. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. La madre e la nonna del piccolo, nigeriane, sono state portate in questura per essere interrogate. Secondo quanto appreso, sarebbero state le stesse donne a chiamare il 118. Una volta arrivati i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del neonato e chiamare la polizia. Il piccolo aveva poche settimane di vita, la madre è una venticinquenne. Il padre è lontano dall'Italia. Secondo gli investigatori a praticare la circoncisione potrebbe essere stata una terza persona chiamata dalle due donne. Le indagini del caso sono coordinate dal sostituto procuratore Daniela Pischetola che potrebbe ipotizzare l'omicidio preterintenzionale. Gli uomini della Squadra mobile, diretti dal dirigente Marco Calì, stanno controllando i cellulari della madre e della nonna del neonato morto per risalire ai contatti avuti negli ultimi giorni.