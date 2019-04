Pil: Istat conferma deficit 2018 al 2,1%, debito al 132,1%

ROMA, 3 APR - Nel 2018 il deficit italiano si è attestato al 2,1% del Pil contro il 2,4% del 2017. Lo conferma l'Istat in base alla nuova versione del conto annuale delle amministrazioni pubbliche. Anche il debito è confermato al 132,1% del Pil in aumento rispetto al 131,1% del 2017. Le ultime stime non sono comunque definitive, spiega l'Istituto, che fornirà nuovi dati il prossimo 9 aprile.(ANSA).