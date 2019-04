Usa, altre due donne accusano l'ex vicepresidente Biden

NEW YORK, 2 APR - Altre due donne accusano Joe Biden di comportamento inappropriato. Lo riporta il New York Times, secondo il quale le due donne - Caitlyn Caruso e D. J. Hillo - ritengono di essersi sentite a disagio quando toccate dall'ex vicepresidente. Salgono cosi' a quattro le donne che accusano l'ex vicepresidente, la cui possibile candidatura alla Casa Bianca 2020 appare sempre piu' in pericolo. Caruso afferma che Biden ha poggiato la mano sulla sua coscia e l'ha abbracciata troppo a lungo.