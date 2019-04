Calcio: serie A, Milan-Udinese 1-1

MILANO, 2 APR - Milan e Udinese pareggiano 1-1 nel primo anticipo della 30/a giornata del campionato di serie A. Un risultato che, dopo le due sconfitte consecutive con Inter e Samp, conferma il momento poco brillante dei rossoneri. Il gol di Piatek nel finale del primo tempo illude San Siro che le cose si possano mettere bene, anche se i segnali non erano per nulla incoraggianti e a rendere il tutto più difficile sono venuti anche gli infortuni di Donnarumma e Paqueta, sostituiti rispettivamente da Reina e Catillejo. L'Udinese nella ripresa è più aggressiva e Lasagna al 19' trova il meritato pareggio. Nell'ultima mezz'ora di gioco il Milan spinge ma senza creare occasioni limpide, rischiando più di una volta in contropiede. Ancora quarti, i rossoneri sono però ora nel mirino di Lazio, Atalanta e Roma e sabato saranno ospiti in casa della Juve dove vincere non sarà facile. L'Udinese sale a quota 29 ma soprattutto acquista un po' di fiducia nella corsa-salvezza.