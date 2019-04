Pioli, oggi Fiorentina meritava vittoria

FIRENZE, 31 MAR -"Alla fine i grandi numeri non mentono. Troppi pareggi nel nostro campionato per sperare in una classifica migliore. Oggi la squadra ha fatto bene, e meritavamo di vincere per quello messo in campo. Ha lottato contro una squadra difficile. Abbiamo creato più occasioni del Torino. Purtroppo ci manca concretezza". Così l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, dopo l'1-1 che allontana sempre più i viola dalla lotta per un posto in Europa. Poi, ancora sulla gara: "Abbiamo preso gol perché ci siamo fermati a protestare per un fallo di mano dubbio. Quest'anno ci sta mancando la maturità di reagire". Una Fiorentina che ancor più da adesso in poi penserà a recuperare il 3-3 dell'andata nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro l'Atalanta anche se l'allenatore dei viola pensa sempre al campionato.