Atteso un metro di neve in Alto Adige

BOLZANO, 2 APR - Dopo un lungo periodo di siccità, una perturbazione porterà nei prossimi giorni intense precipitazioni sull'Alto Adige. Come annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, sulla linea tra la Val d'Ultimo, la val Passiria e le Dolomiti sono attesi tra i 30 e 90 litri per metro quadro. La neve inizialmente scenderà fino ai 1500 metri, nella giornata di giovedì poi anche fino a 1000 metri e addirittura a fondovalle. In quote più elevate è atteso un metro di neve, che farà salire il pericolo valanghe. Da venerdì tornerà a migliorare.