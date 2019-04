Gravina, norme più dure su acquisto club

ROMA, 2 APR - Salvaguardare la credibilità del sistema calcio attraverso norme più stringenti per le acquisizioni societarie: è questa una delle priorità della nuova governance della Figc e del presidente Gabriele Gravina, un tema affrontato oggi in Consiglio Federale, ha ha detto sì all'unanimità alle modifiche al regolamento in materia di partecipazioni societarie a livello professionistico. Nasce così una sorta di 'black list', che impedisce di acquistare una società a quei soggetti che negli ultimi cinque anni abbiano ricoperto il ruolo di socio, amministratore o dirigente con poteri di rappresentanza in ambito federale in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato o di revoca dell'affiliazione dalla Figc. "È un richiamo al senso di responsabilità di tutti gli imprenditori che vogliono entrare nel mondo del calcio" ha spiegato Gravina, riferendosi in particolar modo a quei 'liquidatori seriali' di società che creano un danno diretto al territorio e un danno indiretto a tutto il calcio italiano.