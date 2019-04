Gentiloni vede leader socialdemocratici

ROMA, 2 APR - Il Presidente del Partito Democratico Paolo Gentiloni ha incontrato a Vienna la presidente del Partito Socialdemocratico austriaco (Spoe) Pamela Rendi-Wagner. Al centro del colloquio la situazione politica internazionale in vista delle prossime elezioni europee, la Brexit, i rapporti bilaterali tra Italia e Austria, i temi ambientali e la collaborazione tra Pd e Spoe. "L'appuntamento del prossimo maggio è un passaggio cruciale per l'Europa - ha sottolineato Gentiloni - Senza enfasi, sarà una scelta di campo chiara tra le forze progressiste, ambientaliste, civiche, europeiste e il nazionalpopulismo per scegliere il nostro futuro. Dobbiamo sentirne tutta la responsabilità".