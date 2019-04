Conte, Ocse sottovaluta benefici riforme

ROMA, 2 APR - Nell'incontro con il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, il premier Giuseppe Conte "ha sottolineato che le stime diffuse dall'Ocse sottovalutano gli effetti di breve e medio periodo di manovra e successivi provvedimenti del governo". Conte ha posto l'accento sugli effetti positivi che reddito di cittadinanza e Quota 100 avranno sui consumi e sul fatto che le stime Ocse non hanno valutato in maniera appropriata l'articolato piano di riforme strutturali già attuato e in corso di attuazione dal governo.