Germania: si dimette n.1 federcalcio

BERLINO, 2 APR - Il presidente della Federcalcio tedesca, Reinhardt Grindel, si è dimesso dai suoi incarichi. Il 58enne n.1 della DFB sarebbe rimasto coinvolto in uno scandalo legato a 78.000 euro ricevuti nell'ambito di un incarico come presidente del Consiglio di sorveglianza di una società della stessa federazione e per aver ricevuto regali di particolare valore.