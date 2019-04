Comitato Qatar, Mondiale a 48? Si vedrà

DOHA, 2 APR - La possibilità di allargare a 48 squadre i Mondiali di calcio già nel 2022 è al centro delle discussioni tra Qatar e Fifa e non sarà presentata al Congresso di giugno dell'organo che governa il calcio mondiale senza l'ok di Doha. A sottolinearlo è Khalid Al-Naama, portavoce dell'organo qatariota. Sull'ipotesi dell'allargamento a 48 squadre "siamo al tavolo con la Fifa per discutere dell'impatto operativo: non è solo una questione di calendari ma anche di impatto sulla regione. Nei prossimi tre mesi lavoreremo insieme a questa proposta che potrebbe essere presentata al congresso della Fifa di giugno. Noi in questo momento lavoriamo a un Mondiale a 32 squadre e nulla sarà presentato al Congresso della Fifa di giugno senza l'approvazione del Qatar, in quanto Paese ospitante originario", spiega Al-Naama. E il portavoce del Supreme Commitee di Qatar 2022 è prudente anche sull'ipotesi che altri Paesi del Golfo possano co-ospitare un torneo allargato a 48 squadre.