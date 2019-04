Ok commissione a proposta Revenge porn

ROMA, 2 APR - Ok della commissione Giustizia della Camera a un emendamento unitario sul Revenge porn. Soddisfatta l'opposizione che rinuncia ai tempi per i sub emendamenti. Il testo approvato, che ora passa all'esame in Aula, prevede tra l'altro che chiunque diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5000 a 15000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li diffonda senza consenso. La pena è aumentata se i fatti sono commessi del coniuge, anche separato o divorziato, o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena viene poi aumentata se i fatti sono commessi a danno di persone in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza. Il delitto viene punito a querela della persona offesa.