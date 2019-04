Tv: L'Aquila Grandi Speranze, Marco Risi tra dolore e futuro

L'AQUILA, 2 APR - Nel cuore dell'Italia, una città ridotta in macerie: è l'Aquila dopo il sisma. Un anno più tardi i suoi abitanti provano a riprendere in mano i fili delle loro vite spezzate, ognuno a modo suo: "L'Aquila grandi speranze" è la fiction Rai che racconta la ricostruzione della città in seguito al terribile terremoto del 6 aprile 2009. Il debutto della serie tv in sei prime serate è previsto il 16 aprile su Rai1, a dieci anni da quell'evento tragico che sconvolse non solo l'Abruzzo ma l'Italia intera. Sotto la regia di Marco Risi, si racconta come dopo un anno e mezzo dalla distruzione della città un gruppo di giovani decida di ripartire da zero, riappropriandosi di una parte della zona rossa. Del cast fanno parte Giorgio Tirabassi, Donatella Finocchiaro, Valentina Lodovini, Luca Barbareschi, Francesca Inaudi, Enrico Ianniello e Carlotta Natoli. Insieme al loro un gruppo di giovanissimi. Le riprese sono state realizzate a Roma e all'Aquila dentro e fuori le mura della città.