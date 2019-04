Roma, arrivano le telecamere anti-vandali di Huawei

ROMA, 2 APR - Huawei installerà telecamere di sicurezza nel centro storico e nelle zone della movida di Roma. Ad annunciarlo è stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la presentazione della tappa capitolina della Formula-E, che si terrà il prossimo 13 aprile e di cui il colosso cinese è local partner. "Grazie alla collaborazione con Huawei installeremo nuove telecamere a San Lorenzo e Piazza Vittorio, dopo quelle già presenti al Colosseo - ha detto -. Sempre più tecnologia perché Roma diventi sempre più una città smart". Le nuove telecamere intelligenti, che saranno in grado di seguire eventuali vandali o autori di reati, saranno direttamente collegate con le forze dell'ordine. Non solo, nel caso in cui nelle immagini comparisse una persona con precedenti, le forze dell'ordine saranno in grado di intervenire sul posto ancora con maggiore tempestività.