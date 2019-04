Si indaga su operai ferito a Fiera Rho

MILANO, 2 APR - La Procura di Milano sta indagando con l'ipotesi di reato di lesioni colpose gravissime sul caso dell'operaio romeno di 45 anni rimasto schiacciato due giorni fa dallo stand che stava allestendo in uno dei padiglioni di Fiera Milano a Rho, nel Milanese, e ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Niguarda di Milano. Da quanto si è saputo, sono stati iscritti nel registro degli indagati due responsabili della società esterna che si occupava dell'allestimento dello stand e un progettista e l'area in cui è avvenuto il crollo è stata sequestrata. L'operaio e alcuni suoi colleghi domenica pomeriggio erano impegnati nella realizzazione di uno stand espositivo per il Salone Internazionale del Mobile, in programma dal 9 al 14 aprile. La struttura ad un certo punto, stando agli accertamenti, è crollata e il 45enne è rimasto sotto. L'uomo si trova ricoverato a Niguarda con lesioni alla colonna vertebrale, al bacino, all'addome e alle gambe.