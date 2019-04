Passerino chiede scontare pena a casa

MILANO, 2 APR - Ha chiesto di uscire dal carcere di Bollate e di scontare la pena in detenzione domiciliare per motivi di salute Costantino Passerino ex direttore finanziario della Fondazione Maugeri e coimputato per corruzione dell'ex governatore lombardo Roberto Formigoni. L'istanza dell'ex manager, pure lui ultrasettantenne, è stata discussa oggi davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, in composizione collegiale, e ha incassato il parere positivo del sostituto procuratore generale Antonio Lamanna. Ora è attesa la decisione. Passerino, lo scorso 21 febbraio, è stato condannato a 7 anni e 7 mesi di reclusione per il caso Maugeri-San Raffaele.