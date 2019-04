Moavero in Usa il 3-4 aprile, vede Bolton, Kushner, Pompeo

ROMA, 2 APR - Il Ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, sarà in missione a Washington i prossimi 3 e 4 aprile. Il 3 aprile è dedicato alle relazioni bilaterali con gli Usa, nel quadro dell'imprescindibile valenza strategica della consolidata alleanza e degli stretti legami economici e commerciali. In particolare, sono previste riunioni con il Consigliere per la Sicurezza Nazionale, John Bolton, con il Senior Advisor del Presidente Trump, Jared Kushner, oltre che con il Senatore Lindseyk, Graham, Presidente della Commissione Giustizia del Senato; con il Senatore Mitch Mc Connell, leader della maggioranza al Senato; e con il membro del Congresso USA Mark Meadows, Presidente del "Freedom Caucus". Il 3 aprile, Moavero incontrerà il Segretario di Stato Mike Pompeo e prenderà parte alle celebrazioni del 70° anniversario della NATO che si svolge presso il "Andrew W. Mellon Auditorium" del Dipartimento di Stato, la medesima sala ove fu firmato il Trattato di Washington nel 1949 dai 12 membri fondatori dell'Alleanza.