Favori coop Cona, indagati 2 ex prefetti

VENEZIA, 2 APR - Due ex prefetti di Venezia sono finiti nell'inchiesta sulla gestione del centro di accoglienza dei migranti di Cona con l'accusa di aver comunicato in anticipo l'arrivo di alcune ispezioni e di aver dichiarato il falso alla Commissione parlamentare e alla Cabina di regia sull'immigrazione. Si tratta, come riportano i giornali, di Domenico Cuttaia e Carlo Boffi, entrambi di 67 anni, che si sono succeduti al vertice della prefettura lagunare dal 2012 al 2018. Insieme a loro, la Procura di Venezia ha notificato l'avviso di deposizione degli atti ad altri 10 indagati, tra i quali due viceprefetti di Venezia, Vito Cusumano, 58 anni, poi diventato Commissario del governo per la provincia di Bolzano, e Paola Spatuzza, 56 anni.