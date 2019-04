Solskjaer "Pogba al Real? Sta bene qui"

ROMA, 1 APR - Le voci di un possibile addio al Manchester United dell'ex juventino Paul Pogba, per trasferirsi al Real Madrid, si susseguono ormai da diversi mesi. Oggi sull'argomento si è espresso anche l'allenatore dei 'Red devils', Ole Gunnar Solskjaer, che, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, ha messo la parola fine a qualsiasi ipotesi di mercato riguardante il centrocampista della Francia campione del mondo. "Non c'è niente di vero, perché Paul è felice di giocare in questa squadra - le parole del tecnico norvegese -. Queste cose accadono quando, in occasione di partite delle Nazionali, ai giocatori vien chiesto se vogliono cambiare squadra, o se a qualcuno piacerebbe giocare con questa o quella squadra. Le risposte sono sempre molto generiche, anche perché a chi non piacerebbe giocare nel Real Madrid? Ma lui sta bene qui con noi e non credo abbia intenzione di andarsene".