Corpo carbonizzato, tagliato con accetta

MILANO, 1 APR - Il corpo dell'uomo, non ancora identificato, trovato smembrato e carbonizzato nel quartiere Bovisasca, a Milano, è stato "tagliato con un'accetta" e poi trasportato "con un carrello" nel luogo in cui gli è stato dato fuoco. Lo ha spiegato il pm di Milano Paolo Storari, chiarendo che sia sull'accetta ritrovata sia sul carrello sono state rilevate tracce di sangue. I due colombiani sono stati fermati uno con l'accusa di omicidio, l'altro per occultamento e vilipendio di cadavere. L'uomo sarebbe stato ucciso dopo "un litigio" durante una festa in una casa nella zona "per motivi futili, per ruggini e vicende pregresse ancora da chiarire" ha detto ancora Storari.