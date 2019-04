Valverde: Barca non ha ancora vinto Liga

ROMA, 1 APR - "Il Villarreal è in una situazione complicata: vinceva 2-0, ma è stato rimontato e superato dal Celta nell'ultimo turno. Anche se si trova in una zona bassa della classifica ha disputato buone partite contro squadre che stanno più avanti, ma non solo: è riuscito a guadagnare i quarti di Europa League". Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, non si fida, alla vigilia del match della Liga a Villarreal. I blaugrana si presentano sul campo del 'Sottomarino giallo' al comando della classifica e con 10 punti di vantaggio sull'Atletico. Il tecnico basco, in conferenza stampa, spiega che "i nostri rivali aspettano una scivolata per raggiungerci, per questo dobbiamo schierare sempre la migliore squadra. Messi? Non c'è la partita giusta per farlo riposare". "La pressione? Non ce ne sono di particolari - aggiunge -: mancano nove partite e, se ne vinciamo sei, siamo campioni. Non abbiamo ancora vinto la Liga".