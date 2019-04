Politano, rapporto ottimo con Spalletti

MILANO, 01 APR - ''Ho un rapporto bellissimo con Spalletti, parliamo spesso e mi dà tanti consigli, mi chiede di essere più cattivo. È proprio quello che mi manca''. Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Matteo Politano, intervistato da Dazn a due giorni dalla gara con il Genoa. ''Ho avuto alti e bassi in stagione, non ero abituato a giocare così tanto e ogni tanto ho avuto un calo fisico, però sono abbastanza contento - ha proseguito -. Adesso mancano 10 partite e cercherò di fare il massimo, ci tengo a essere riscattato e per me sarebbe bellissimo rimanere qui''.