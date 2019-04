Famiglia: Di Maio su blog, capitolo aiuti già in Def

ROMA, 1 APR - "Nel Def, oltre al dl Crescita e allo Sblocca cantieri, in qualità di ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali proporrò l'inserimento di un capitolo dedicato alla famiglia, incluse alcune misure che possiamo portare a casa già nel 2019 e con la prossima finanziaria". Lo scrive in un post sul blog delle Stelle il vicepremier Luigi Di Maio. "La riforma dell'Irpef con il coefficiente familiare", è la prima misura proposta. "Oggi ogni cittadino che prende uno stipendio ha delle detrazioni in base al nucleo familiare. Noi vogliamo fare un passo avanti, ovvero inserire un coefficiente da calibrare sull'Irpef di ogni famiglia. Hai 2,3 o 4 figli a carico? Il coefficiente varia e si riduce proporzionalmente l'Irpef da pagare per i genitori", spiega Di Maio. Come secondo punto Di Maio sottolinea "un impegno verso maggiori incentivi per chi ha necessità di una baby sitter e per l'acquisto di pannolini, con sconti del 50% sul prodotto".