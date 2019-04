Zingaretti, non vinca chi distrugge Ue

ROMA, 1 APR - "Evitiamo che nel Parlamento Europeo vincano coloro che vogliono distruggere l'Europa per fare un favore a Putin, ai cinesi, i quali per gli interessi dei loro cittadini non vogliono che l'Europa sia un competitore internazionale". Lo ha detto Nicola Zingaretti, spiegando il senso della lista Pd-Siamo europei alle prossime europee. Per quanto riguarda la soglia minima che si prefige di raggiungere, Zingaretti ha detto di mirare ad andar meglio delle politiche del 2018. "Sono realista e non prendo in giro nessuno, sono cosciente che tra noi e gli italiani c'è stata una rottura, altrimenti non saremmo arrivati al 18%. Andare sopra la soglia delle politiche anche di poco significherebbe che si è riaperto un cammino, lungo da percorrere e che io non minimizzo". "Io credo - ha spiegato - che abbiamo già vinto la grande sfida di tornare protagonisti della politica italiana, con la forza dell' umiltà della verità. A me va benissimo andare sopra quello che abbiamo ottenuto alle politiche".