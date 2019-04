Mancini "Cerchiamo altri giovani come Zaniolo e Kean"

ROMA, 1 APR - "Abbiamo una scadenza, qualificarci per l'Europeo 2020 e abbiamo bisogno di una squadra competitiva. Poi vedremo quello che accadrà". Così il ct Roberto Mancini, oggi a Jesi intervistato da Sky Sport. "La nostra è una squadra giovane. Stiamo migliorando - ha aggiunto - E' bello tanto entusiasmo intorno alla Nazionale. Era quello che volevamo e speriamo di vederne sempre di più. I giocatori possono mancare in un determinato ruolo ma poi all'improvviso escono, basta guardare Zaniolo, in sei mesi è cambiato e sembra un altro giocatore. La nostra speranza è che ne escano altri". In rampa di lancio ce ne sono tanti altri ma, precisa, "non possiamo portare via tutti i giocatori all'U21 che ha un Europeo importante a giugno. Speriamo di trovare altri ragazzi ma abbiamo bisogno anche di giocatori più esperti". Come Balotelli: "Mario ha qualità incredibili ed è ancora abbastanza giovane. È nel pieno della maturità e dipenderà da lui. Se si impegnerà ancora al massimo ci saranno delle possibilità".