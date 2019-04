Roma: Sos imprese,"la città è ferma, è punto di non ritorno"

ROMA, 01 APR - "La città è ferma". Questo il grido d'allarme delle sette principali associazioni imprenditoriali di Roma riunite oggi per dire "no all'immobilismo. Siamo di fronte a un punto di non ritorno, c'è necessità urgente di decisioni e azioni concrete non più rinviabile", affermano Acer, Coldiretti, Confcommercio, Cna, Confesercenti, Federlazio e Unindustria. Che esprimono "un grandissimo malcontento". Il presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, ha esordito dicendo: "Questa è la prima conferenza stampa stampa in cui le associazioni che rappresentano il 70% del Pil e l'80% delle imprese della città metropolitana lanciano un grido d' allarme relativamente alla stasi nella città di Roma. Ci sono problematiche che tutti i giorni determinano una situazione di incertezza e disagio, dalle stazioni metro che non funzionano al decoro, dai rifiuti alla viabilità". Per Nicolò Rebecchini di Acer "non si può continuare in questa situazione senza un cambio passo".