Parigi: boom borseggiatori nel metro, prime vittime turisti

PARIGI, 01 APR - Crescita esponenziale dei borseggiatori nella metropolitana di Parigi. Secondo dati pubblicati oggi in prima pagina da Le Parisien, i furti nel trasporto pubblico dell'Ile-de-France - la regione di Parigi - sono cresciuti del 33% dall'inizio dell'anno e le prime vittime sono i milioni di turisti in visita ogni anno nella capitale. Per facilitare le pratiche, Ratp e Sncf - le due società che gestiscono il trasporto pubblico tra la capitale e la regione circostante - già consentono ai turisti stranieri di sporgere denuncia direttamente in stazione. Mentre gli avvertimenti ai passeggeri di fare attenzione alla mano lesta dei borseggiatori in azione vengono scanditi in diverse lingue, tra cui l'italiano. Intervistata questa mattina da BFM-TV, la presidente della Regione Ile-de-France, Valérie Pécresse, si appella intanto alla Guardasigilli, Nicolle Belloubet, affinché vieti l'accesso al metro ai borseggiatori recidivi già condannati dalla giustizia.