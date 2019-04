Cadavere carbonizzato,fermati due uomini

MILANO, 01 APR - Due uomini sono stati fermati dalla polizia nell'ambito nell'indagine sul corpo smembrato e dato alle fiamme che sabato sera è stato trovato in via Cascina dei Preti, nel quartiere Bovisasca, a Milano. Secondo quanto si è appreso da fonti investigative, si tratterebbe di due colombiani arrivati in città nei giorni scorsi. Uno di loro sarebbe stato bloccato dalla polizia questo pomeriggio mentre tentava di ritornare in Sudamerica partendo dall'aeroporto di Malpensa.