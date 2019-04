Usa 2020: Biden si difende da donna che lo accusa per bacio

ROMA, 1 APR - Joe Biden non ha ancora sciolto le ultime riserve per la sua discesa in campo per le presidenziali del 2020, ma è già costretto a difendersi da una collega democratica che lo accusa di averla baciata senza il suo consenso nel 2014. "In tanti anni di campagne elettorali e di vita pubblica non ho mai agito in maniera inopportuna", afferma l'ex vicepresidente americano in una dichiarazione diffusa alla stampa. La donna, Lucy Flores, politica del Nevada, ex candidata a vicegovernatore dello Stato, parlando con una rivista ha denunciato di essersi sentita "a disagio, disgustata e confusa" quando Biden la baciò sulla nuca. Un episodio accaduto in occasione di un comizio quando - racconta la donna - prima del suo intervento il vicepresidente la approcciò da dietro mettendole le mani sulle spalle e baciandola. "Non ricordo questo episodio e sono rimasto sorpreso da quello che ho ascoltato. In tanti anni non si contano le strette di mano, gli abbracci, le espressioni di affetto e di sostegno che ho dato", spiega