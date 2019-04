Donnarumma "la papera? Capita..."

ROMA, 1 APR - "Capita. Che devo fare?". Così il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ricevendo il suo primo "Tapiro d'oro" per l'errore decisivo nella partita con la Sampdoria, che gli è valsa anche il Premio per la miglior papera dell'anno, consegnatogli dal Gabibbo. "I compagni mi hanno consolato e mi hanno detto di non pensarci, perché è inutile. Bisognava andare avanti e sperare di vincere la partita - ha detto ancora il n.99 rossonero -. Domani abbiamo una partita importante e dobbiamo vincerla. Possiamo ambire al quarto posto in campionato". Donnarumma è stato poi allo scherzo con Valerio Staffelli, che gli ha chiesto se l'anno prossimo andrà a giocare al Monza di Berlusconi: "Sì - ha risposto - mi ha già chiamato".