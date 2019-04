Calcio: Inter, Icardi si allena ad Appiano

MILANO, 01 APR - Mauro Icardi torna ad allenarsi insieme ai compagni ad Appiano Gentile, dopo l'esclusione nella gara con la Lazio, persa dai nerazzurri per 1-0. L'attaccante argentino ha svolto la seduta completa, conclusa con una partitella, mentre chi è sceso in campo a San Siro ha svolto lavoro di scarico verso la sfida di mercoledì contro il Genoa. Un allenamento preceduto dal classico discorso del tecnico Luciano Spalletti all'intera squadra, in cui tuttavia l'allenatore toscano non avrebbe fatto riferimento diretto alla vicenda Icardi. L'ex capitano, dopo le parole di Spalletti nel post Lazio, potrebbe comunque essere convocato per la sfida del Ferraris.