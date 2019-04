Calcio: Gattuso non fa drammi, il Milan è vivo

MILANO, 1 APR - "Veniamo da due risultati negativi ma il gruppo è vivo. Siamo vivi, non siamo morti e mi fa ben sperare. La squadra ce la sta mettendo tutta". Così Rino Gattuso sul momento del suo Milan, reduce dai ko con Inter e Samp. "La ricetta per ripartire? Vincere le partite - ha detto il tecnico alla vigilia del match con l'Udinese - Qualcuno mi può prendere per pazzo, ma da parte mia non c'è grande preoccupazione. Non abbiamo un problema fisico, stiamo creando tanto, ma dobbiamo essere più bravi a cominciare meglio le partite".