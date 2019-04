Sewrie A: Giacomelli per Cagliari-Juve

ROMA, 1 APR - Sarà Giacomelli l'arbitro di Cagliari-Juventus anticipo della 11ma giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, in campo domani alle 21 per questo turno infrasettimanale. Empoli-Napoli in programma mercoledì alle 19 è stata affidata a Doveri. L'arbitro di Genoa-Inter, mercoledì alle 21, sarà Mariani, mentre Milan-Udinese, anticipo di domani sera alle 19, sarà diretta da Banti. Mercoledì sera alle 21, Massa dirigerà Roma-Fiorentina e Guida sarà l'arbitro di Spal-Lazio.