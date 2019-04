Proiezioni in Ucraina: Zelensky a 30%, Poroshenko a 17%

MOSCA, 1 APR - Le prime proiezioni confermano i risultati degli exit poll delle elezioni in Ucraina: con il 31% delle schede scrutinate infatti, il comico Vladimir Zelensky è saldamente in testa con il 30,1% dei voti seguito dal presidente in carica Petro Poroshenko col 16,7%. Si conferma al terzo posto Yulia Timoshenko (13,2%), che aveva contestato la validità degli exit poll. La Commissione elettorale centrale ha inoltre diffuso il dato finale sull'affluenza: 63,52%. Lo riporta Unian.