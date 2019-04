Agguato Benevento, preso presunto killer

BENEVENTO, 1 APR - E' Francesco D'Angelo, 52 anni, secondo gli inquirenti, il presunto killer che ieri pomeriggio ha ucciso in piazza Galilei a Durazzano (Benevento) con tre colpi di fucile Mario Morgillo (68 anni) residente a Durazzano, e il genero di quest'ultimo, Andrea Romano (49 anni) di Arienzo (Caserta). D'Angelo, dopo essere stato catturato dai carabinieri nel cortile di casa, a pochi metri dal luogo del delitto, è stato trattenuto per tutta la notte nella caserma della compagnia dei carabinieri di Montesarchio. Avvalendosi della facoltà di non rispondere, D'Angelo è stato comunque sottoposto a fermo di indiziato di delitto per gravi elementi di prova a suo carico con l'accusa di duplice omicidio volontario e detenzione abusiva di armi. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Benevento, retta da Aldo Policastro, che coordina le indagini.