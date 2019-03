Papa, chi fa i muri ne resta prigioniero

AEREO PAPALE, 31 MAR - "Sentiamo dolore quando vediamo le persone che preferiscono costruire dei muri. Perché abbiamo dolore? Perché coloro che costruiscono i muri finiranno prigionieri dei muri che hanno costruito. Invece quelli che costruiscono ponti, andranno tanto avanti". Così il Papa durante il volo che lo ha riportato da Rabat, al termine del viaggio in Marocco. "Costruire ponti per me è una cosa che va quasi oltre l'umano, ci vuole uno sforzo molto grande. Mi ha sempre toccato tanto una frase del romanzo di Ivo Andric, 'Il ponte sulla Drina': dice che il ponte è fatto da Dio con le ali degli angeli perché gli uomini comunichino".