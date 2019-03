Schiacciato da stand Salone del Mobile

MILANO, 31 MAR - Un operaio di 45 anni, romeno, è rimasto ferito gravemente in un infortunio sul lavoro accaduto nel pomeriggio alla Fiera di Rho-Pero, mentre stava allestendo uno stand per il salone del Mobile. A quanto è stato ricostruito dagli agenti della Polizia, l'uomo è rimasto schiacciato dai componenti di una struttura che stava allestendo con alcuni suoi colleghi e che è crollata. E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Nigiarda con probabili lesioni alla colonna vertebrale. I suoi colleghi sono riusciti a fuggire in quanto avevano sentito che la struttura scricchiolava. Sul posto anche i vigili del fuoco, gli agenti del Commissariato di Rho mentre è stata avvertita anche la Procura della Repubblica del capoluogo lombardo.