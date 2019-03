Genoa, giocatori si scusano dopo lite

GENOVA, 31 MAR - La lite avvenuta nello spogliatoi del Genoa ieri nell'intervallo della gara con l'Udinese si è di fatto chiusa questa mattina al centro sportivo Signorini. Prima dell'allenamento odierno infatti Cesare Prandelli e giocatori si sono chiariti e da parte degli elementi coinvolti sono arrivate le scuse a tutto il gruppo. Di fatto l'episodio si chiude così, con il tecnico Prandelli che ha anticipato a domani la conferenza stampa in previsione dell'arrivo dell'Inter, mercoledì al Ferraris, proprio per spiegare quanto accaduto. Non vi saranno a questo punto esclusioni eccellenti ma sono in arrivo per i protagonisti della discussione multe che verranno poi devolute in beneficenza.